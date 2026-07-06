1976-2026. Regards croisés Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

La bibliothèque Trocadéro, baptisée Germaine Tillion en 2010, a ouvert ses portes en 1976 à proximité immédiate de la Place du Trocadéro. A l’occasion de son cinquantième anniversaire, elle s’associe au Fonds d’art contemporain – Paris collections, pour proposer une exposition à ses visiteurs. Elle fait ainsi écho à l’initiative de Jean Nouvel qui, en tant que décorateur de la bibliothèque en 1976, avait choisi huit tableaux « Pompiers » et deux statues dans les réserves du Petit-Palais et du Fonds municipal d’art contemporain (devenu Fonds d’art contemporain – Paris collections en 2019) qui furent exposés jusqu’à la fin des années 80.

Pour célébrer cet anniversaire, le Fonds d’art contemporain présente une sélection d’œuvres acquises dans les années 1970, mises en regard avec des œuvres de la jeune création. Elles formeront ainsi quatre duos dialoguant autour de leur esthétique, de leur sujet, de leurs couleurs ou de leur technique.

Dans le cadre du cinquantenaire de la bibliothèque Germaine Tillion/Trocadéro et en partenariat avec le Fonds d’art contemporain – Paris collections.

A l’occasion de son cinquantenaire, la Bibliothèque Germaine-Tillion offre à ses visiteurs une exposition conçue avec le Fonds d’art contemporain – Paris collections proposant quatre dialogues entre des œuvres de 1976 et des œuvres de la jeune création.

Du vendredi 21 août 2026 au mercredi 28 octobre 2026 :

gratuit

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-29T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



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