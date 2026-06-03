Assistez au cinéma en plein air du Mémorial cet été Mémorial de la Shoah Paris
Assistez au cinéma en plein air du Mémorial cet été Mémorial de la Shoah Paris vendredi 21 août 2026.
« Le Dictateur » (The Great Dictator) de Charlie
Chaplin
vendredi 21 août 2026
Horaires : 21h30
5,00 €
États-Unis, fiction, 126 min, Charles Chaplin Productions,
1940.
En 1918, un barbier juif de Tomanie sauve le colonel Schultz
puis devient amnésique. Après des années d’hôpital, il retrouve sa boutique
dans le ghetto, ignorant que son sosie, le dictateur Hynkel, mène une politique
antisémite. Lors d’une rafle, il est arrêté avec Schultz, mais tous deux
s’évadent en se déguisant en soldats. Pris pour Hynkel, le barbier se retrouve
contraint de s’adresser à la foule et lance un vibrant appel à l’union et à l’humanisme.
« To Be or Not to Be » d’Ernst Lubitsch
samedi 22 août 2026
Horaires : 21h30
États-Unis, fiction, 99 min, United Artists, 1942.
Varsovie, 1939. La troupe de Joseph et Maria Tura répète une
pièce antinazie, Gestapo, et joue Hamlet le soir, sous la censure. Lorsque la
guerre éclate, le lieutenant Sobinski rejoint la Royal Air Force à Londres,
puis retourne en Pologne pour aider la Résistance à piéger l’espion nazi
Siletsky.
« Les Producteurs » (The Producers) de Mel Brooks
dimanche 23 août 2026
Horaires : 21h30
États-Unis, fiction, 88 min, Springtime, MGM, Crossbow,
1967.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Mel Brooks.
Max Bialystock, ancien producteur célèbre à Broadway, est au bord de la
faillite. Avec son comptable, Leo Bloom, il imagine une arnaque à l’assurance.
Ils montent alors une pièce volontairement catastrophique, Le Printemps
d’Hitler, réunissant le pire metteur en scène et le pire casting possible.
Mais, contre toute attente, la première, attendue comme un désastre, rencontre
un succès retentissant, bouleversant leurs plans.
Cet été, le Mémorial de la Shoah propose une programmation spéciale de films projetés en plein air sur le parvis du Mémorial
Du vendredi 21 août 2026 au dimanche 23 août 2026 :
payant
Réservation obligatoire
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-21T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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