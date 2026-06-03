Assistez au cinéma en plein air du Mémorial cet été Mémorial de la Shoah Paris

« Le Dictateur » (The Great Dictator) de Charlie

Chaplin

vendredi 21 août 2026

Horaires : 21h30

5,00 €

États-Unis, fiction, 126 min, Charles Chaplin Productions,

1940.

En 1918, un barbier juif de Tomanie sauve le colonel Schultz

puis devient amnésique. Après des années d’hôpital, il retrouve sa boutique

dans le ghetto, ignorant que son sosie, le dictateur Hynkel, mène une politique

antisémite. Lors d’une rafle, il est arrêté avec Schultz, mais tous deux

s’évadent en se déguisant en soldats. Pris pour Hynkel, le barbier se retrouve

contraint de s’adresser à la foule et lance un vibrant appel à l’union et à l’humanisme.

« To Be or Not to Be » d’Ernst Lubitsch

samedi 22 août 2026

Horaires : 21h30

États-Unis, fiction, 99 min, United Artists, 1942.

Varsovie, 1939. La troupe de Joseph et Maria Tura répète une

pièce antinazie, Gestapo, et joue Hamlet le soir, sous la censure. Lorsque la

guerre éclate, le lieutenant Sobinski rejoint la Royal Air Force à Londres,

puis retourne en Pologne pour aider la Résistance à piéger l’espion nazi

Siletsky.

« Les Producteurs » (The Producers) de Mel Brooks

dimanche 23 août 2026

Horaires : 21h30

États-Unis, fiction, 88 min, Springtime, MGM, Crossbow,

1967.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Mel Brooks.

Max Bialystock, ancien producteur célèbre à Broadway, est au bord de la

faillite. Avec son comptable, Leo Bloom, il imagine une arnaque à l’assurance.

Ils montent alors une pièce volontairement catastrophique, Le Printemps

d’Hitler, réunissant le pire metteur en scène et le pire casting possible.

Mais, contre toute attente, la première, attendue comme un désastre, rencontre

un succès retentissant, bouleversant leurs plans.

Cet été, le Mémorial de la Shoah propose une programmation spéciale de films projetés en plein air sur le parvis du Mémorial

Du vendredi 21 août 2026 au dimanche 23 août 2026 :

payant

Réservation obligatoire

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenements/cinema-en-plein-air



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