Exposition : Dead Train par Le Turk Galerie Achetez de l’Art Paris

Informations pratiques

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine exposition consacrée à Dead Train de l’artiste Le Turk, du 27 août au 12 septembre 2026, dans notre galerie parisienne.



L’artiste

Sébastien Salamand aka Le Turk est un artiste français, photographe et plasticien, reconnu pour son univers visuel singulier. Il se dirige à présent vers l’univers de la bande dessinée avec son premier ouvrage Dead Train que nous exposons à travers une sélection de planches originales.

Dès 2011, il inaugure son premier studio, où il donne vie à des décors originaux par un mélange singulier entre la peinture classique et la culture, en utilisant des matériaux tels que le bois, le carton et le polystyrène, laissant ainsi libre cours à son imagination débordante, faisant de lui un artiste complet.

En 2015, avec la publication de son premier livre de photographies, l’artiste Le Turk émerge comme un acteur incontournable du paysage photographique français, consolidant ainsi son statut au sein de la scène artistique contemporaine. Trois ans plus tard, la ville de Metz acquiert un triptyque de ses œuvres dans le cadre du festival « Photographie Mon Amour », lui offrant une exposition rétrospective à la Basilique Saint Vincent. Outre ses créations artistiques en édition limitée, l’artiste collabore avec des marques de prêt-à-porter, inscrivant son empreinte visuelle dans des campagnes emblématiques. Il prend notamment la relève de Sarah Moon dans la campagne de la marque Lilith, offrant une interprétation visuelle distinctive. Ces collaborations témoignent de sa capacité à fusionner l’art visuel avec le monde de la mode, créant des collaborations visuelles singulières et mémorables.

Après avoir résidé pendant plusieurs années entre la France et l’Allemagne, il choisit de s’installer désormais en Sologne, sa région natale. C’est là qu’il ouvre son studio de 350m2, baptisé l’Usine à Merveilles, avec Laura Salamand. Dans cet espace, il donne libre cours à ses idées cinématographiques déjantées et à la création de projets photographiques innovants. Ses mises en scène photographiques le conduisent progressivement vers la réalisation de courts métrages, de clips vidéo, renouant ainsi avec sa passion initiale pour la musique. Cet atelier devient un véritable laboratoire d’expérimentation où les arts se rencontrent et s’entremêlent, créant une synergie créative unique.

Son travail s’inspire notamment de l’univers de Tim Burton ou encore de Guillermo del Toro, mais aussi du cinéma fantastique et d’un certain surréalisme. Depuis plus de vingt ans, il développe une œuvre très personnelle où chaque image est pensée comme une scène de théâtre. Contrairement à une photographie traditionnelle, Le Turk réalise lui-même l’ensemble de ses créations : il conçoit les décors et dirige ses modèles comme de véritables acteurs. Ses personnages, aux visages souvent porcelaineux tels de véritables poupées de cire, évoluent dans des univers mystérieux. Cette approche artisanale fait de chacune de ses œuvres une mise en scène complète.

Dead Train

En 2026, Le Turk franchit une nouvelle étape de sa carrière en publiant Dead Train, sa première bande dessinée, écrite avec Wallace Carpentier. Aujourd’hui, Le Turk s’impose comme un artiste complet, capable de passer de la photographie à la bande dessinée sans perdre son identité artistique et où son travail se distingue par une atmosphère unique.

Il y transpose son univers et son oeil photographique dans le neuvième art avec un dessin précis foisonnant de détails accompagné de décors très travaillés. Avec ce premier tome, Le Turk réussit une entrée convaincante dans le monde de la bande dessinée, offrant un album à l’identité graphique forte, et au récit intrigant avec l’univers déjà solidement construit. Une première étape prometteuse qui donne envie d’embarquer à nouveau à bord de Dead Train.

L’histoire nous entraîne à Dead Train, une ville isolée où les mystères semblent se cacher derrière chaque façade. Au fil des pages, le récit installe une atmosphère pesante et multiplie les interrogations sans jamais tout dévoiler, l’intrigue se construit progressivement, laissant planer le doute jusqu’aux dernières pages. Plusieurs protagonistes révèlent peu à peu une personnalité plus complexe qu’il n’y paraît, donnant au lecteur l’envie de poursuivre l’aventure dans le second tome.

Ce premier tome confirme sa capacité à raconter des histoires et installer un univers complet et riche tout en conservant la richesse visuelle qui a fait sa renommée de photographe. Le Turk retrouve ici tout ce qui fait la singularité de son travail de photographe et du regard que cela construit. Les cadrages sont précis, les jeux d’ombre et de lumière donnent une profondeur constante à l’ouvrage, tandis que les visages aux traits délicats évoquent parfois ses photographies.

Chaque planche est particulièrement riche en détails. L’architecture de la ville, tracée avec une grande précision, participe pleinement à l’ambiance mystérieuse du récit. Les décors fourmillent d’éléments qui invitent à s’attarder sur chaque case, renforçant l’immersion dans cet univers sombre et singulier. Il construit, dans ses planches, des images riches dont la puissance réside dans une attention particulière portée aux détails. Grâce à un travail minutieux à l’encre de Chine, il façonne avec soin ses décors et ses personnages. Ses brouillons, richement travaillés, aboutissent à des planches très réfléchies et soigneusement construites, où aucun élément n’est laissé au hasard.



Nos engagements

Depuis cinq ans, notre regard s’attache à mettre en lumière les œuvres derrière le livre, afin d’offrir à nos visiteurs toute la richesse de la bande dessinée. L’achat d’un ouvrage se prolonge ainsi par une expérience plus complète et sensible.

À travers les planches originales de bande dessinée, plongez au cœur du roman graphique. Vous y découvrez le trait, la vibration des couleurs, la profondeur du noir et blanc, et parfois même les pensées de l’auteur à travers de petites notes.



Vernissage

Jeudi 27 août 2026 à partir de 18h

Dédicace à partir de 16h

Ouvert à tous

Commencez la rentrée en douceur avec notre exposition consacrée aux planches originales de Dead Train, la première bande dessinée du photographe Sébastien Salamand alias Le Turk.

Du jeudi 27 août 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Nos expositions et vernissages sont 100% gratuits et ouverts à tous sans réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-27T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-09-02T11:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T11:00:00+02:00_2026-09-03T19:00:00+02:00;2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-09T11:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00

Galerie Achetez de l’Art 24, rue de Lappe 75011 Paris

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