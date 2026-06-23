Sortie en famille : la petite Venise Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 28 juillet 2026.

Une journée bucolique à 1h de Paris : au programme , balade

au fil de l’Yvette, découverte de la Promenade des Petits Ponts et vue

imprenable depuis le Château de la Madeleine. Un cadre idéal pour une escapade

nature en famille ! Prévoir : titre de transport valable pour le RER et BUS

pique-nique et gourde d’eau, de bonnes chaussures, bâtons de marche si besoin.

Une journée bucolique en famille pour se mettre au vert à 1h de Paris !

Le mardi 28 juillet 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Parents avec enfants à partir de 4 ans (ou autonomes pour la marche).

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



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