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Sortie en famille : la petite Venise Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Sortie en famille : la petite Venise Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Sortie en famille : la petite Venise Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini

Adresse : 36, Quai de la Rapée

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif : <p><b>Parents avec enfants à partir de 4 ans (ou autonomes pour la marche).</b></p>

Une journée bucolique à 1h de Paris : au programme , balade
au fil de l’Yvette, découverte de la Promenade des Petits Ponts et vue
imprenable depuis le Château de la Madeleine. Un cadre idéal pour une escapade
nature en famille ! Prévoir : titre de transport valable pour le RER et BUS
pique-nique et gourde d’eau, de bonnes chaussures, bâtons de marche si besoin.

Une journée bucolique en famille pour se mettre au vert à 1h de Paris !
Le mardi 28 juillet 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit

Parents avec enfants à partir de 4 ans (ou autonomes pour la marche).

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée  75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr


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