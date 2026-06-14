Imugi ou la légende de l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud Paris
Imugi ou la légende de l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud Paris mardi 28 juillet 2026.
La
Compagnie Karrak présente ici un conte original pour théâtre d’ombres inspiré
du folklore coréen qui ravira les petits et les grands ! Au fin fond de
l‘océan, le Grand Roi Dragon s‘est endormi. Ses ronflements étaient si forts,
qu‘ils ont fait éclore un oeuf bien particulier : celui d‘Imugi, un jeune
apprenti dragon qui n‘a qu‘une ambition, celle de devenir un vrai dragon !
Pour
cela, il devra partir à la recherche d‘une sphère céleste et s‘aventurer dans
le monde des hommes, où il rencontrera Hyun-Ae, une petite fille parfois trop
sage, mais pleine de surprises. Ensemble, ils devront affronter le Seigneur
Tigre, qui fait régner la terreur dans la montagne, même si bien souvent à ses
dépens.
Arriveront-ils
à déjouer ses tours ? Ou apprendront-ils que la solution n’est pas toujours ce
qu’elle semble être…
Les
contes ont cela de fantastique qu’ils transcendent les cultures. Dans cette
pièce, chaque personnage emprunte à l’univers coréen, mais résonne dans
l’imaginaire commun européen. Ici, les différents contes empruntés au folklore
coréen servent l’histoire, et l’histoire se nourrit de ces contes, afin de
transmettre des valeurs universelles dès le plus jeune âge. En l’occurrence, la
violence ne résout rien, et l’acte de courage est le pardon.
Alors venez découvrir l’histoire d’Imugi, et restez à la fin pour poser vos questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de ses marionnettes !
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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Autrice : Carole Ballereau
Mise
en scène et interprétation : Carole Ballereau et Antoine Charneau
Une plongée féérique au coeur du folklore coréen à travers une histoire poétique, drôle et touchante en théâtre d’ombres. De 4 à 99 ans.
Le lundi 31 août 2026
de 10h30 à 11h10
Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 14h30 à 15h10
Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 11h10
Le mardi 28 juillet 2026
de 10h30 à 11h10
payant
De 7 à 9 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-31T14:10:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T10:30:00+02:00_2026-07-28T11:10:00+02:00;2026-08-10T10:30:00+02:00_2026-08-10T11:10:00+02:00;2026-08-11T10:30:00+02:00_2026-08-11T11:10:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T11:10:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T11:10:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T11:10:00+02:00;2026-08-24T14:30:00+02:00_2026-08-24T15:10:00+02:00;2026-08-26T14:30:00+02:00_2026-08-26T15:10:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T15:10:00+02:00;2026-08-31T10:30:00+02:00_2026-08-31T11:10:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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