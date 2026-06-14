Imugi ou la légende de l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud Paris

La

Compagnie Karrak présente ici un conte original pour théâtre d’ombres inspiré

du folklore coréen qui ravira les petits et les grands ! Au fin fond de

l‘océan, le Grand Roi Dragon s‘est endormi. Ses ronflements étaient si forts,

qu‘ils ont fait éclore un oeuf bien particulier : celui d‘Imugi, un jeune

apprenti dragon qui n‘a qu‘une ambition, celle de devenir un vrai dragon !

Pour

cela, il devra partir à la recherche d‘une sphère céleste et s‘aventurer dans

le monde des hommes, où il rencontrera Hyun-Ae, une petite fille parfois trop

sage, mais pleine de surprises. Ensemble, ils devront affronter le Seigneur

Tigre, qui fait régner la terreur dans la montagne, même si bien souvent à ses

dépens.

Arriveront-ils

à déjouer ses tours ? Ou apprendront-ils que la solution n’est pas toujours ce

qu’elle semble être…

Les

contes ont cela de fantastique qu’ils transcendent les cultures. Dans cette

pièce, chaque personnage emprunte à l’univers coréen, mais résonne dans

l’imaginaire commun européen. Ici, les différents contes empruntés au folklore

coréen servent l’histoire, et l’histoire se nourrit de ces contes, afin de

transmettre des valeurs universelles dès le plus jeune âge. En l’occurrence, la

violence ne résout rien, et l’acte de courage est le pardon.

Alors venez découvrir l’histoire d’Imugi, et restez à la fin pour poser vos questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de ses marionnettes !

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

—————————————————————————————–

Autrice : Carole Ballereau

Mise

en scène et interprétation : Carole Ballereau et Antoine Charneau

Une plongée féérique au coeur du folklore coréen à travers une histoire poétique, drôle et touchante en théâtre d’ombres. De 4 à 99 ans.

Le lundi 31 août 2026

de 10h30 à 11h10

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 14h30 à 15h10

Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h10

Le mardi 28 juillet 2026

de 10h30 à 11h10

payant

De 7 à 9 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-31T14:10:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T10:30:00+02:00_2026-07-28T11:10:00+02:00;2026-08-10T10:30:00+02:00_2026-08-10T11:10:00+02:00;2026-08-11T10:30:00+02:00_2026-08-11T11:10:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T11:10:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T11:10:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T11:10:00+02:00;2026-08-24T14:30:00+02:00_2026-08-24T15:10:00+02:00;2026-08-26T14:30:00+02:00_2026-08-26T15:10:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T15:10:00+02:00;2026-08-31T10:30:00+02:00_2026-08-31T11:10:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



Afficher la carte du lieu Théâtre Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

