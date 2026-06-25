Des algorithmes inspirés de la nature Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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[Conférence]



Au cœur du fonctionnement de nos ordinateurs, les algorithmes se résument à des séquences d’instructions élémentaires. Certains d’entre eux sont inspirés de la nature et permettent de résoudre des problèmes insolubles autrement. Ou presque ! Le prix à payer est parfois la précision de la solution, sa rapidité d’exécution ou la mémoire de votre ordinateur. Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité Informatique du Palais de la découverte.

Le dimanche 26 juillet 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-26T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T14:30:00+02:00_2026-07-26T15:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite



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