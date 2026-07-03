Atelier Théâtre & Contes d’Été Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Avec Caroline Castaings, comédienne, conteuse des îles de l’Océan Indien et des Caraïbes, créatrice de La Gazette de Caroline.

Le temps d’un après-midi, les enfants embarquent pour un voyage imaginaire à travers les contes du monde et les jeux théâtraux.

À partir d’histoires venues d’ailleurs, ils explorent leur imagination, créent des personnages, improvisent des scènes et découvrent le plaisir de jouer ensemble dans un cadre bienveillant et ludique.

Au programme :

✨ Jeux d’expression et de confiance en soi

✨ Théâtre et improvisation

✨ Contes et récits du monde

✨ Création collective de petites scènes

✨ Présentation aux parents en fin d’atelier

Un moment pour rêver, inventer, s’exprimer et prendre confiance en soi tout en s’amusant.

Feuille Blanche Café Noir – Batignolles

Enfants du CP au CM2

Groupe limité à 8 participants

14h00 à 17h30

40 € par enfant

Réservation obligatoire, places limitées

Avec Caroline Castaings, comédienne, conteuse des îles de l’Océan Indien et des Caraïbes, créatrice de La Gazette de Caroline. Le temps d’un après-midi, les enfants embarquent pour un voyage imaginaire à travers les contes du monde et les jeux théâtraux. À partir d’histoires venues d’ailleurs, ils explorent leur imagination, créent des personnages, improvisent des scènes et découvrent le plaisir de jouer ensemble dans un cadre bienveillant et ludique.

Le dimanche 26 juillet 2026

de 14h00 à 17h30

payant

40 euros/ enfant

Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T17:30:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris

https://feuilleblanchecafenoir.com/event/atelier-theatre-contes-dete/



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