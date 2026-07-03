Atelier Théâtre & Contes d’Été Feuille Blanche, Café Noir Paris
dimanche 26 juillet 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris
Informations pratiques
Avec Caroline Castaings, comédienne, conteuse des îles de l’Océan Indien et des Caraïbes, créatrice de La Gazette de Caroline.
Le temps d’un après-midi, les enfants embarquent pour un voyage imaginaire à travers les contes du monde et les jeux théâtraux.
À partir d’histoires venues d’ailleurs, ils explorent leur imagination, créent des personnages, improvisent des scènes et découvrent le plaisir de jouer ensemble dans un cadre bienveillant et ludique.
Au programme :
✨ Jeux d’expression et de confiance en soi
✨ Théâtre et improvisation
✨ Contes et récits du monde
✨ Création collective de petites scènes
✨ Présentation aux parents en fin d’atelier
Un moment pour rêver, inventer, s’exprimer et prendre confiance en soi tout en s’amusant.
Feuille Blanche Café Noir – Batignolles
Enfants du CP au CM2
Groupe limité à 8 participants
14h00 à 17h30
40 € par enfant
Réservation obligatoire, places limitées
Avec Caroline Castaings, comédienne, conteuse des îles de l’Océan Indien et des Caraïbes, créatrice de La Gazette de Caroline. Le temps d’un après-midi, les enfants embarquent pour un voyage imaginaire à travers les contes du monde et les jeux théâtraux. À partir d’histoires venues d’ailleurs, ils explorent leur imagination, créent des personnages, improvisent des scènes et découvrent le plaisir de jouer ensemble dans un cadre bienveillant et ludique.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 14h00 à 17h30
payant
40 euros/ enfant
Public enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T17:30:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/event/atelier-theatre-contes-dete/
Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026