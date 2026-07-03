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Atelier Théâtre & Contes d’Été Feuille Blanche, Café Noir Paris

dimanche 26 juillet 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris

Atelier Théâtre & Contes d’Été Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Feuille Blanche, Café Noir
Adresse
102, rue Truffaut
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>40 euros/ enfant</p>

Avec Caroline Castaings, comédienne, conteuse des îles de l’Océan Indien et des Caraïbes, créatrice de La Gazette de Caroline.

Le temps d’un après-midi, les enfants embarquent pour un voyage imaginaire à travers les contes du monde et les jeux théâtraux.

À partir d’histoires venues d’ailleurs, ils explorent leur imagination, créent des personnages, improvisent des scènes et découvrent le plaisir de jouer ensemble dans un cadre bienveillant et ludique.

Au programme :

✨ Jeux d’expression et de confiance en soi
✨ Théâtre et improvisation
✨ Contes et récits du monde
✨ Création collective de petites scènes
✨ Présentation aux parents en fin d’atelier

Un moment pour rêver, inventer, s’exprimer et prendre confiance en soi tout en s’amusant.

Feuille Blanche Café Noir – Batignolles
Enfants du CP au CM2
Groupe limité à 8 participants
14h00 à 17h30
40 € par enfant

Réservation obligatoire, places limitées

Avec Caroline Castaings, comédienne, conteuse des îles de l’Océan Indien et des Caraïbes, créatrice de La Gazette de Caroline. Le temps d’un après-midi, les enfants embarquent pour un voyage imaginaire à travers les contes du monde et les jeux théâtraux. À partir d’histoires venues d’ailleurs, ils explorent leur imagination, créent des personnages, improvisent des scènes et découvrent le plaisir de jouer ensemble dans un cadre bienveillant et ludique.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 14h00 à 17h30
payant

40 euros/ enfant

Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T17:30:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut  75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/event/atelier-theatre-contes-dete/


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