Le Beau Dimanche : YaYa Shake Shake (live) Canal Barboteur Pantin

Informations pratiques

Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette septième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite YaYa Shake Shake.

YaYa Shake Shake fusionne sonorités vintage de blues, de funk et de musiques africaines en une pop moderne, groovy et solaire, véritable invitation à s’ambiancer.

Influencé aussi bien par la musique d’Afrique de l’ouest que par la musique US des années 70, Funk U, le premier EP de YaYa Shake Shake popise joyeusement afrobeat, funk et acid rock.

Tour à tour intimistes, mystiques ou révoltés, les 5 morceaux de cet EP solaire sont autant d’invitations à la danse portées par un son groovy et catchy.

Bref, Les Doors, les JBs et Fela Kuti dans un shaker pour un cocktail feel-good à consommer sans modération !

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 26 juillet

⏰15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.

Le dimanche 26 juillet 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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