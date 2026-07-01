Le Beau Dimanche : YaYa Shake Shake (live) Canal Barboteur Pantin
dimanche 26 juillet 2026 · Canal Barboteur · Pantin
Informations pratiques
Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette septième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite YaYa Shake Shake.
YaYa Shake Shake fusionne sonorités vintage de blues, de funk et de musiques africaines en une pop moderne, groovy et solaire, véritable invitation à s’ambiancer.
Influencé aussi bien par la musique d’Afrique de l’ouest que par la musique US des années 70, Funk U, le premier EP de YaYa Shake Shake popise joyeusement afrobeat, funk et acid rock.
Tour à tour intimistes, mystiques ou révoltés, les 5 morceaux de cet EP solaire sont autant d’invitations à la danse portées par un son groovy et catchy.
Bref, Les Doors, les JBs et Fela Kuti dans un shaker pour un cocktail feel-good à consommer sans modération !
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 26 juillet
⏰15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
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