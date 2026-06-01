DISCOBOLE : Stéphane Hoareau_TRANS KABAR, Metaxu, Pantin

DISCOBOLE : Stéphane Hoareau_TRANS KABAR Jeudi 10 septembre, 21h00 Metaxu Seine-Saint-Denis

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00

Après plus de 300 concerts, le groupe prend un nouveau souffle pour venir souffler sur la braise des kabars réunionnais avec une nouvelle formation.

Trans Kabar base son travail sur des chants traditionnels du maloya et des Servis Kabaré. Spontanés et hyper-créatifs, les quatre artistes laissent large place à l’improvisation. Des rythmiques rock maloya qui se sculptent pour se plonger dans les complaintes d’un blues insulaire.

C’est l’expression d’un groupe pris en flagrant délit de marronnage musical, ivre de liberté

Line-up : Stéphane Hoareau I guitare & direction , David Doris I voix & kayamb, Clémence Gaudin I contrebasse, Ianik Tallet I batterie

Discobole Cie & Label est conventionnée DRAC sur la période 2025 2026.

Metaxu place de la pointe Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « booking@ciediscobole.fr »}]

Trans Kabar est une création de Stéphane Hoareau, travaillant sur une lecture électrique des rites mystiques de l’île de la Réunion pour élaborer une musique de « trans-maloya » Discobole maloya

Marie Planielle