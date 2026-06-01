Cueillez des fraises parisiennes chez Fragola ! Fragola / Cité Fertile Pantin

Fragola est un projet de micro-ferme urbaine dédié à la culture de fraises installé à la Cité Fertile (Pantin) depuis janvier 2026. Le projet consiste à cultiver des fraises fraîches et locales, sans pesticides, sur une parcelle de 50 m² en hors-sol, en s’inspirant de méthodes de culture issues de la biodynamie, tout en proposant des ateliers pédagogiques et des événements autour du végétal et de l’alimentation durable.

En juin, cueillez vous-même vos fraises ou repartez avec des barquettes cueillies avec soin le matin même. Les fraises sont cultivées sur place, sans pesticides, avec 4 différentes variétés : Flair, Favori, Charlotte et Mariguette — chacune aux saveurs uniques.

Tarifs :

Cueillette sur place 19€/kg

Fraises du jour 6€ la barquette de 250g – 10€ la barquette de 500g (possibilité de réserver via Instagram et de venir les récupérer sur place)

Située au cœur de la Cité Fertile à Pantin, Fragola propose une cueillette gourmande en plein air dans sa micro-ferme urbaine. Une sortie champêtre, acidulée et pleine de vitamines !

Du dimanche 07 juin 2026 au dimanche 02 août 2026 :

dimanche

de 13h00 à 16h30

payant

Il est recommandé de réserver un créneau car les stocks sont limités. Vous pouvez aussi réserver vos fraises en avance et venir les récupérer directement à la ferme.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T16:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T13:00:00+02:00_2026-06-07T16:30:00+02:00;2026-06-14T13:00:00+02:00_2026-06-14T16:30:00+02:00;2026-06-21T13:00:00+02:00_2026-06-21T16:30:00+02:00;2026-06-28T13:00:00+02:00_2026-06-28T16:30:00+02:00;2026-07-05T13:00:00+02:00_2026-07-05T16:30:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T16:30:00+02:00;2026-07-19T13:00:00+02:00_2026-07-19T16:30:00+02:00;2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T16:30:00+02:00;2026-08-02T13:00:00+02:00_2026-08-02T16:30:00+02:00

Fragola / Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Entrée par la Cité Fertile, prendre l’allée centrale et continuer jusqu’au bout !Pantin



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