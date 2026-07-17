Hôtel de Ville Pantin – visites guidées, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin

Informations pratiques

Hôtel de Ville Pantin – visites guidées Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h15, 14h00, 15h15 Hôtel de Ville – Pantin Seine-Saint-Denis

Pour réserver une visite, merci de contacter archivespatrimoine@ville-pantin.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:15:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

L’Hôtel de Ville se révèle

Un château à Pantin ? Non, c’est le nouvel l’Hôtel de Ville, mais en grande pompe ! En 1886 est inauguré le nouveau « palais du peuple » de la ville, dont l’architecture est inspirée des palais Renaissance.

À l’extérieur comme à l’intérieur, les décors glorifient la jeune IIIe République, ses valeurs et l’identité de la ville de Pantin.

À travers cette visite, les élèves en apprendront plus sur l’histoire de la ville, le rôle de l’hôtel de ville et la signification de la République française.

Hôtel de Ville – Pantin 45 avenue du Général Leclerc Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archivespatrimoine@ville-pantin.fr »}]

Visite commentée pour les scolaires

©Ponsaud