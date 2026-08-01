Le Beau Dimanche : Sahel Ménilmontant + Dj La Bise Canal Barboteur Pantin

Informations pratiques

Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.

L’histoire du groupe Sahel Ménilmontant est celle d’une rencontre : la rencontre entre les rythmes endiablés des musiques traditionnelles sénégalaises et les sonorités contemporaines des instruments occidentaux.

Le groupe est né de rencontres dans le 20ᵉ arrondissement de Paris, tout d’abord avec deux guitaristes, Souleymane Thiello et Frédéric Cloux, un Sénégalais et un Français, puis avec le Brésilien Appolo Armonia et l’Argentin Andres Izurieta. Depuis cette formation en 2013, Les Sahel participent chaque année à de nombreux festivals parisiens, mais aussi à des festivals en Europe, notamment en Belgique et en Hollande.

Son répertoire propose de vivre la fusion entre le Paris cosmopolite de Ménilmontant et la richesse culturelle de la ceinture sahélienne. La musique est basée sur de l’afro groove et des musiques du monde qui fusionnent le Sahel, l’Europe et l’Amérique du Sud.

Pour prolonger la soirée, DJ La Bise prendra le relais avec un DJ set 100 % vinyles aux sonorités chaleureuses et groovy. Derrière ses platines, elle compose un voyage musical éclectique où les rythmes dansants, les pépites rares et les grooves ensoleillés s’enchaînent avec élégance. Une belle façon de faire durer l’énergie de l’afrobeat et de se laisser porter jusqu’au bout de la soirée au bord de l’eau

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 23 août

⏰15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR



Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette neuvième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Sahel Ménilmontant.

Le dimanche 23 août 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-23T15:00:00+02:00_2026-08-23T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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