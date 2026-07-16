Hôtel de Ville de Pantin – jeux anciens, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville - Pantin · Pantin
Informations pratiques
Hôtel de Ville de Pantin – jeux anciens 19 et 20 septembre Hôtel de Ville – Pantin Seine-Saint-Denis
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
L’Hôtel de Ville se révèle
Entre 1880 et 1886, le nouvel hôtel de ville de Pantin s’érige en palais du peuple. Il s’inscrit dans le mouvement francilien d’exaltation des valeurs de la jeune IIIe République puisqu’entre 1876 et 1908, ce sont quarante nouveaux hôtels de ville qui ont été édifiés en petite couronne.
L’édifice a connu plusieurs campagnes de restauration au cours du XXe siècle, avant d’être classé Monument Historique en 2017.
La dernière restauration en 2021 lui a redonné tout son éclat extérieur.
Pour fêter les 140 ans de son inauguration, l’hôtel de ville ouvre ses portes et ses espaces cachés, dans une ambiance joyeuse et festive.
14h30-19h : visite libre du bâtiment
14h30-19h – A quoi on joue en 1886 ?
Enrichissez votre découverte patrimoniale d’une expérience ludique et conviviale : découvrez une sélection de jeux d’autrefois et venus d’ailleurs – profitez notamment d’un circuit géant de petit train.
Accès libre, pour tous les âges.
Hôtel de Ville – Pantin 45 avenue du Général Leclerc Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France
Sélection de jeux d’autrefois
©Ponsaud
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