Le Beau Dimanche : Harissa (Live) Canal Barboteur Pantin

Informations pratiques

Harissa est le projet musical de quatre musiciens mêlant habilement leurs influences jazz, rock, musique orientale et klezmer. C’est un voyage avec un trompettiste cocasse, un pianiste qui rêve de jouer debout, un ancien batteur de métal et un bassiste qui danse dès qu’il peut. Le groupe se constitue définitivement en 2017 et sort son premier album RADIO DÉSERT en 2020 et le second, TO FRENESIUM AND BEYOND en 2024.

Sur scène, Harissa met en avant les mélodies bien marquées de la trompette et du piano sur la puissance de la batterie et soutenues par le groove de la basse.

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 30 août

⏰15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Nos événements sont toujours en plein air, gratuits et libres d’accès. Pour information, Shotgun est une plateforme très consultée et cette billetterie est uniquement à visée informative pour le public qui nous suit dessus. Il n’y a donc pas d’obligation d’avoir un billet pour assister au concert/soirée.

Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette huitième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Harissa.

Le dimanche 30 août 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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