La Mona Dimanche Open Air au Canal Barboteur (Gratuit) Canal Barboteur Pantin
dimanche 9 août 2026 · Canal Barboteur · Pantin
Informations pratiques
La danse reste au centre avec la Mona Dance Class en ouverture vers 16h, et ensuite on investit le dance floor en bord du canal animé par DJ R-ZO. Pour cette édition du mois d’Août, une House Dance Class sera donnée par ODD SWEET.
Une Mona en format léger pour finir le week-end, entre danse, musique et plein air. Et toujours en accès libre !
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 9 août
⏰15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
En bord de canal, en plein jour, en open air, au rythme de la House, du Disco et de la danse.
Dans le cadre de notre programme d’été, La Mona s’installe en open air, un dimanche par mois, au Canal Barboteur place de la pointe à Pantin. Un format en après-midi / début de soirée, pensé pour danseur.euse.s, familles, dayclubbers et amateur·ices de House et Disco.
Le dimanche 09 août 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T15:00:00+02:00_2026-08-09T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
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