Toute la tendresse de mon cœur, Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin, Pantin

Informations pratiques

Toute la tendresse de mon cœur Samedi 19 septembre, 15h00 Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis

Gratuit ｜ Réservation obligatoire ｜ Limité à 220 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Toute la tendresse de mon cœur

Madame de Sévigné en musique

Jeanne Jourquin et Ariane Issartel proposent un parcours sensible à travers les lettres de Mme de Sévigné. Depuis leur situation de femmes du 21ème siècle, elles dialoguent avec cette femme du 17ème et invitent à rencontrer une personnalité surprenante, drôle et spirituelle. Chacune dans sa voix, celle des lettres et celle de la musique, les deux interprètes font entendre un 17ème siècle tout en nuances et en clair-obscur. La langue est si puissante que la frontière avec l’identification n’est pas loin…

Le concert sera précédé d’un bal baroque qui aura lieu de 15h à 16h au Salon commun du Conservatoire Jacques Higelin de Pantin. Accessible sans réservation.

Distribution :

Ariane Issartel, comédienne

comédienne Jeanne Jourquin,claveciniste

Auditorium Sergio Ortega du Conservatoire de Pantin 49 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4gGDlXn »}]

Spectacle « Toute la tendresse de mon cœur »

©Margot Jourquin