Disco Rital Discoteca #5 Canal Barboteur Pantin
dimanche 2 août 2026 · Canal Barboteur · Pantin
Informations pratiques
Disco Rital, c’est un DJ set 100 % vinyles qui fait revivre l’énergie et le charme de l’âge d’or de la musique italienne, avec une bonne dose d’autodérision et d’amour du kitsch
Et pour l’occasion, une carte food italienne débarque à nouveau au Barboteur
L’Italie danse sur les pavés et sur vos papilles.
Aux platines, les jumeaux Francesco et Giovanni Semeraro sélectionnent avec humour et passion parmi des centaines de 45 et 33 tours qui, des années 50 aux années 90, ont tourné dans les mange-disques des Italiens de France et des Français d’Italie.
Nés trop vieux dans un monde trop jeune, les frères Semeraro collectionnent depuis des années les pépites oubliées dénichées chez les brocanteurs de Paris et de banlieue. Leur mission ? Redonner vie à ces mélodies qui ont fait danser, chanter, rêver et tomber amoureux des générations entières d’Italiens et d’amoureux de l’Italie
Au programme : Bel Canto, chanson populaire, Tarantella, Italo Disco, Pop & Dance des années 70, rock & roll italo-napolitain, musiques de film, chanson ritale-française… et bien plus encore
Un DJ set libre, vivant et résolument festif, qui se prête aussi bien à un dimanche au soleil qu’à une soirée où tout peut arriver.
Alors… t’es sûr d’avoir déjà tout écouté dans ta vie ? ✨
⛵️ INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️ Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 2 aoüt
⏰ 15h – 22h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Au Barboteur, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, profitez d’espaces chill, de jeux et d’un bar pour vous rafraîchir au bord de l’eau.
Dimanche 2 août, Disco Rital pose ses platines pour la 5ᵉ fois sur le canal de l’Ourcq pour une nouvelle date de sa résidence bouillante à la péniche du Barboteur ✨
Le dimanche 02 août 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T15:00:00+02:00_2026-08-02T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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