Disco Rital Discoteca #5 Canal Barboteur Pantin

Informations pratiques

Disco Rital, c’est un DJ set 100 % vinyles qui fait revivre l’énergie et le charme de l’âge d’or de la musique italienne, avec une bonne dose d’autodérision et d’amour du kitsch

Et pour l’occasion, une carte food italienne débarque à nouveau au Barboteur

L’Italie danse sur les pavés et sur vos papilles.

Aux platines, les jumeaux Francesco et Giovanni Semeraro sélectionnent avec humour et passion parmi des centaines de 45 et 33 tours qui, des années 50 aux années 90, ont tourné dans les mange-disques des Italiens de France et des Français d’Italie.

Nés trop vieux dans un monde trop jeune, les frères Semeraro collectionnent depuis des années les pépites oubliées dénichées chez les brocanteurs de Paris et de banlieue. Leur mission ? Redonner vie à ces mélodies qui ont fait danser, chanter, rêver et tomber amoureux des générations entières d’Italiens et d’amoureux de l’Italie

Au programme : Bel Canto, chanson populaire, Tarantella, Italo Disco, Pop & Dance des années 70, rock & roll italo-napolitain, musiques de film, chanson ritale-française… et bien plus encore

Un DJ set libre, vivant et résolument festif, qui se prête aussi bien à un dimanche au soleil qu’à une soirée où tout peut arriver.

Alors… t’es sûr d’avoir déjà tout écouté dans ta vie ? ✨

⛵️ INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️ Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 2 aoüt

⏰ 15h – 22h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Au Barboteur, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, profitez d’espaces chill, de jeux et d’un bar pour vous rafraîchir au bord de l’eau.

Dimanche 2 août, Disco Rital pose ses platines pour la 5ᵉ fois sur le canal de l’Ourcq pour une nouvelle date de sa résidence bouillante à la péniche du Barboteur ✨

Le dimanche 02 août 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T15:00:00+02:00_2026-08-02T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire

