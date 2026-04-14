L’animal dans l’art : d’objet à sujet, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin
L’animal dans l’art : d’objet à sujet, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin samedi 13 juin 2026.
L’animal dans l’art : d’objet à sujet Samedi 13 juin, 15h00 Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Pour cette dernière conférence de l’année, Paloma Moin abordera un sujet pour le moins surprenant : la place de l’animal dans l’histoire de l’art ! Longtemps objet de représentation et outil symbolique par excellence, comment l’animal s’est peu à peu émancipé de cette position passive pour devenir acteur de sa propre image, voir artiste à ses heures !
Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin Pantin
Conférence avec l’historienne de l’art Paloma Moin Saison culturelle #3
À voir aussi à Pantin
- AQUAHYROX Piscine de Pantin, Piscine Alice Milliat., Pantin 18 avril 2026
- La Mona Dimanche Open Air Canal Barboteur Pantin 19 avril 2026
- Stage Arts de la scène, Conservatoire de Pantin, Pantin 20 avril 2026
- DRUNKEN NOODLES, Ciné 104, Pantin 24 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CIG Petite Couronne, Pantin 1 mai 2026