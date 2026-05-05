Spectacle : Post Party – Big Up Cie La Nef Pantin

24 heures de la vie d’une femme en post-partum… À l’encontre des stéréotypes, la Big Up Cie s’empare du tabou de la dépression post-accouchement dans un spectacle où humour, musique et marionnettes s’entremêlent. Sur scène, la comédienne-marionnettiste Alice Chéné incarne la solitude d’une jeune mère active et pleine d’envie. Le poids des diktats sociétaux sur les épaules, la responsabilité d’une vie dans ses bras. L’intensité d’un nouveau bonheur et l’abandon d’un mode de vie à tout jamais disparu. Le post-partum est une fête, ou plutôt un lendemain de fête où l’on ne sait plus ce qui est vrai, où l’on démystifie tout ce en quoi on croyait. Avec un mélange d’humour et d’émotion, Post party nous plonge au coeur de l’intimité d’une femme, rêvant de fête pour oublier les contraintes d’une société patriarcale qui oblige les mères à la perfection.

Spectacle théâtre et marionnettes : Post Party de la Big Up Compagnie à La Nef (Pantin).

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 20 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

La Nef 20 Rue Rouget de Lisle 93500 Pantin

Métro -> 5 : Église de Pantin (Pantin) (410m)

Bus -> 249330 : 8 Mai 1945 (Pantin) (136m)

Vélib -> Candale – Mehul (202.20m)

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