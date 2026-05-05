Spectacle : Post Party – Big Up Cie La Nef Pantin
Spectacle : Post Party – Big Up Cie La Nef Pantin samedi 6 juin 2026.
24 heures de la vie d’une femme en post-partum… À l’encontre des stéréotypes, la Big Up Cie s’empare du tabou de la dépression post-accouchement dans un spectacle où humour, musique et marionnettes s’entremêlent. Sur scène, la comédienne-marionnettiste Alice Chéné incarne la solitude d’une jeune mère active et pleine d’envie. Le poids des diktats sociétaux sur les épaules, la responsabilité d’une vie dans ses bras. L’intensité d’un nouveau bonheur et l’abandon d’un mode de vie à tout jamais disparu. Le post-partum est une fête, ou plutôt un lendemain de fête où l’on ne sait plus ce qui est vrai, où l’on démystifie tout ce en quoi on croyait. Avec un mélange d’humour et d’émotion, Post party nous plonge au coeur de l’intimité d’une femme, rêvant de fête pour oublier les contraintes d’une société patriarcale qui oblige les mères à la perfection.
Spectacle théâtre et marionnettes : Post Party de la Big Up Compagnie à La Nef (Pantin).
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 20 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00
La Nef 20 Rue Rouget de Lisle 93500 Pantin
Métro -> 5 : Église de Pantin (Pantin) (410m)
Bus -> 249330 : 8 Mai 1945 (Pantin) (136m)
Vélib -> Candale – Mehul (202.20m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://la-nef.org/fr/programmation/au-plateau/post-party +33141500720 communication@la-nef.org https://www.facebook.com/LaNef https://www.facebook.com/LaNef
Afficher la carte du lieu La Nef et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Pantin (Paris)
- Le Printemps des cimetières au cimetière parisien de Pantin Cimetière parisien de Pantin Pantin 10 mai 2026
- Disco Rital Discoteca #2 Canal Barboteur Pantin 10 mai 2026
- Visite guidée par le photographe Nicolas Davy, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin 16 mai 2026
- YELLOW SUN FESTIVAL – Les 10 ans du Barboteur Canal Barboteur Pantin 16 mai 2026
- Dans ma Petite Cuisine !, Bibliothèque Jules Verne – Pantin, Pantin 30 mai 2026