Nuit Blanche aux Magasins Généraux | L’amour fou Les Magasins Généraux Pantin

AU PROGRAMME



19H30 | ANECDATE

Le média sociologique Anecdate vous embarque pour un moment entre écriture participative, quizz et discussions autour du thème de l’amour fou.

21H20 | PERFORMANCE DANSÉE PAR ELI EL SULTAN

Elie El Adem est un danseur et art-thérapeute d’origine libanaise basé à Paris. Après avoir dansé le Boléro de Maurice Béjart, il s’est formé à l’art-thérapie pour créer des performances intenses et organiques autour de l’identité et du mouvement. En parallèle, il enseigne le développement personnel aux adultes et intervient en milieu scolaire. Son travail est régulièrement présenté dans de grandes institutions culturelles (Institut du monde arabe, Musée Lacroix, CND) et à la télévision (M6, France Culture).

DE 21H30 À 23H | DJ SET DE SAINTE EXP

Sainte EXP est une DJ multigenre issue de la scène parisienne, passée par le Vénus Club, qui s’est imposée dans les clubs et festivals français. Elle a récemment marqué la scène berlinoise avec des sets remarqués sur HÖR et au Sisyphos. Entre house, techno, trance, EBM et disco, elle construit des sets groovy et immersifs, pensés comme un voyage sonore.

DE 19H à 23H | BAR ET FOOD EN CONTINU

Le samedi 6 juin, pour Nuit Blanche, les Magasins Généraux s’associent à Anecdate pour proposer une soirée ouverte à toutes et tous, autour de l’amour, du hasard et des nouvelles façons de se rencontrer. Inspirée du surréalisme, elle invite à partager des moments collectifs faits d’histoires, d’intuition et de coïncidences.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Les Magasins Généraux 1, rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

https://magasinsgeneraux.com/ hello@magasinsgeneraux.com



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