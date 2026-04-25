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Le Beau Dimanche : Cuarteto Cubano (live music) Canal Barboteur Pantin

Le Beau Dimanche : Cuarteto Cubano (live music) Canal Barboteur Pantin

Le Beau Dimanche : Cuarteto Cubano (live music) Canal Barboteur Pantin dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : Place de la Pointe

Ville : 93000 Pantin

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

De la musique cubaine et de la chanson française, voilà le savoureux mélange que propose Cuarteto Cubano. Leur musique nous fait voyager à La Havane et donne aux mélodies françaises bien connues un air de fête et de joie. Les 5 musiciens du Cuarteto Cubano poursuivent toujours le même objectif en montant sur scène : faire danser et sourire les gens.

INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Métro ligne 5 : Église de Pantin
Date : Dimanche 31 mai 2026
15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette quatrième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Cuarteto Cubano. Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 31 mai 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-01T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe  93000 Pantin
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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