La Mona Dimanche Open Air #2 – Gratuit Canal Barboteur Pantin

La danse reste au centre avec la Mona Dance Class en ouverture vers 16h, et ensuite on investit le dance floor en bord du canal animé par NICK V et DJ ODD SWEET. Pour cette édition de Mai, une Vogue Old Way Dance Class sera donnée par TIGER SAINTLAURENT.

Une Mona en format léger pour finir le week-end, entre danse, musique et plein air. Et toujours en accès libre !

INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 24 mai

15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

En bord de canal, en plein jour, au rythme de la House, du Disco et du Voguing. Dans le cadre de notre programme de printemps/été, La Mona s’installe en open air, un dimanche par mois, au Canal Barboteur place de la pointe à Pantin. Un format en après-midi / début de soirée, pensé pour danseur.euse.s, familles, dayclubbers et amateur·ices de House et Disco.

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T22:00:00+02:00

Canal Barboteur 1 Place de la pointe 93500 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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