Mix & mingle W Pantin Pantin

Pour la nuit blanche 2026 à W, la mixologie devient une forme de composition, reliant saveurs, sons vus et gestes.

Une installation centrale structure l’espace et accueille une performance d’une mixologue et deux DJ sets.

Les oeuvres de cinq artistes sont interprétés par la mixologue Yaqi Chen comme des partitions. Les cocktails crées sont présentés dans l’espace d’exposition en vis à vis du travail de chacun des artistes invités.

Artistes : Christel Conchon, Pierre-Alain Poirier, Laura Porter, Gina Proenza, Loren Tortill.

Programme :

20h – 22h : Cocktails par Yaqi Chen22h – 22h45h : Eugène Blove22h45 – 00:30 : DJ Sacom

Informations pratiques :

W – de 20h à 1h

6 avenue Weber, 93500 Pantin

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et du réseau TRAM

Pour la Nuit Blanche 2026 à W, art, mixologie et musique se rencontrent dans une installation mêlant cocktails, œuvres et performances live.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 01h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

W Pantin 6 avenue Weber 93500 Pantin

Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (260m)

Bus -> 152330 : Condorcet (Aubervilliers) (Pantin) (202m)

Vélib -> Cartier Bresson – Denis Papin (224.18m)

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