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Mix & mingle W Pantin Pantin

Mix & mingle W Pantin Pantin

Mix & mingle W Pantin Pantin samedi 6 juin 2026.

Lieu : W Pantin

Adresse : 6 avenue Weber

Ville : 93500 Pantin

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Pour la nuit blanche 2026 à W, la mixologie devient une forme de composition, reliant saveurs, sons vus et gestes.

Une installation centrale structure l’espace et accueille une performance d’une mixologue et deux DJ sets.

Les oeuvres de cinq artistes sont interprétés par la mixologue Yaqi Chen comme des partitions. Les cocktails crées sont présentés dans l’espace d’exposition en vis à vis du travail de chacun des artistes invités.

Artistes : Christel Conchon, Pierre-Alain Poirier, Laura Porter, Gina Proenza, Loren Tortill.
Programme :

20h – 22h : Cocktails par Yaqi Chen22h – 22h45h : Eugène Blove22h45 – 00:30 : DJ Sacom

Informations pratiques :
W – de 20h à 1h
6 avenue Weber, 93500 Pantin
Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et du réseau TRAM

Pour la Nuit Blanche 2026 à W, art, mixologie et musique se rencontrent dans une installation mêlant cocktails, œuvres et performances live.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 01h00
gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

W Pantin 6 avenue Weber  93500 Pantin
Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (260m)
Bus -> 152330 : Condorcet (Aubervilliers) (Pantin) (202m)
Vélib -> Cartier Bresson – Denis Papin (224.18m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://tram-idf.fr/lieu/w/


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