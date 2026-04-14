Dans ma Petite Cuisine !, Bibliothèque Jules Verne – Pantin, Pantin

Dans ma Petite Cuisine ! 30 mai et 6 juin Bibliothèque Jules Verne – Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Plongée gourmande dans le monde sauvage des océans.

Découvrez comment le végétal peut recréer les saveurs de la mer tout en respectant et protégeant la vie marine. Cet atelier vise à sensibiliser les enfants à l’alimentation durable à travers un moment de partage, de plaisir et de découverte.

Public familial, dès 8 ans

Samedi 30 mai à 10h à Jules Verne, et 15h à Nelson Mandela

Atelier sensoriel et gourmand destiné aux tout petits.

Au menu : découvrir avec ses 5 sens des fruits et légumes de saison et pouvoir râper, couper, presser, touiller avec du matériel adapté aux petites mains.

Duos parent/enfant de 12 mois à 3 ans

Samedi 6 juin à 10h, 10h45 ou 11h30

Bibliothèque Jules Verne – Pantin 73 Avenue Édouard-Vaillant, 93500 Pantin Pantin [{« link »: « http://images/Dans-ma-petite-cuisine4p.jpg »}]

_Apprendre à mieux manger pour nous, et la planète_ Saison culturelle #3