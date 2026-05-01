Mini market et DJ sets au Bar Gallia Bar Gallia Pantin
Mini market et DJ sets au Bar Gallia Bar Gallia Pantin dimanche 24 mai 2026.
Grisemule est fier de vous annoncer son prochain événement à la Brasserie Galia.
Le dimanche 24 mai sera l’occasion pour vous de découvrir des artistes de divers horizons. Entre dj sets, live et marché de créateurs, nous célébrerons ensemble la pluralité artistique émergente de la scène parisienne.
Nous avons hâte d’y être et de nous laisser porter par la magie d’une fin de journée printanière !
Profiter du soleil et danser en cette veille de jour férié
Le dimanche 24 mai 2026
de 15h00 à 23h45
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T02:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T23:45:00+02:00
Bar Gallia 35 Rue Méhul 93500 Pantin
https://shotgun.live/fr/events/grisemule-rivka-b-2-b-mousky-oettam-reyos-grisemule-residents
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