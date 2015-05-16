YELLOW SUN FESTIVAL – Les 10 ans du Barboteur Canal Barboteur Pantin

Pour cette occasion très spéciale le Barboteur réunit sur sa scène et celle du Dock B une programmation à son image, des collectifs qui nous ont suivi depuis les débuts, des artistes qui ont marqué de leur passage, mais aussi des nouveautés pour vous faire découvrir des sonorités toujours plus festives.

48h de musique sous le soleil et les étoiles de Pantin pour se retrouver, danser et continuer de rêver ensemble.

Le Barboteur, son emblématique couleur jaune soleil et toute son équipe n’attendent que vous.

LINE UP COMPLET A-Z

Abdul and the Gang (Live)

Beau Mot Plage

Céline Sundae

Club Pizza

El Hey

Filosofia

Gourmandisque

La Meute

LeLeon

Lucas Moinet

Michel D.

Soulist

Vickies

YaYa Shake Shake (Live)

Zajal (Live)

QUAND

Samedi 16 mai 15h – 00:00

Nuit 23:00 – 06:00

Dimanche 15:00 – 22:00

OÙ

Place de la Pointe – Pantin / Métro Eglise de Pantin

TICKETS

Barboteur – Open air gratuit

Dock B – 5/8/10€ + frais billetterie

Billetterie Nuit 00h-06h à retrouver sur le Shotgun du Dock B.

Le Yellow Sun festival célèbre, les 16 et 17 mai prochain, dix ans de vie sur l’eau, de rencontres et de fête le long des canaux parisiens.

Du samedi 16 mai 2026 au dimanche 17 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 22h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T22:00:00+02:00;2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T22:00:00+02:00

Canal Barboteur 1 place de la pointe 93500 Pantin

https://canal-barboteur.com/ https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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