Disco Rital Discoteca #2 Canal Barboteur Pantin

Un DJ set 100% vinyles qui fait revivre l’énergie et le charme des années d’or de la musique italienne, avec une bonne dose d’autodérision et d’amour du kitsch

Aux platines, les jumeaux Francesco et Giovanni Semeraro piochent avec humour et passion parmi des centaines de 45 et 33 tours de musique italienne !

Disco Rital vous fera danser sur les grands succès Italo-Disco, Pop 80, Yé Yé, Bel Canto, Ballo Liscio, Tarantella, rock & roll italo-napolitain, musiques de film, chanson ritale-française… et bien plus encore.

⛵️ INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 10 mai

15h – 22h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Au Barboteur, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, profitez d’espaces chill, de jeux et d’un bar pour vous rafraîchir au bord de l’eau.

Dimanche 10 mai, Disco Rital pose ses platines pour la deuxième fois sur le canal de l’Ourcq pour une résidence bouillante à la péniche du Barboteur.

Et pour l’occasion, une carte food italienne débarque au Barboteur

L’Italie danse sur les pavés et sur vos papilles.

Le dimanche 10 mai 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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