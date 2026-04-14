DRUNKEN NOODLES, Ciné 104, Pantin

DRUNKEN NOODLES Vendredi 24 avril, 20h15 Ciné 104 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:48:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:48:00+02:00

Adnan, un jeune étudiant en art, arrive à New York pour y passer l’été. Il effectue un stage dans une galerie où est exposé un artiste atypique et plus âgé qu’il a croisé par le passé. Alors que des moments de son passé et de son présent s’entrelacent, une série de rencontres — à la fois artistiques et érotiques — ouvrent des brèches dans sa réalité quotidienne.

Ciné 104 104, av. Jean-Lolive, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://pantincine104.cine.boutique/media/3142?showId=58205 »}]

Drunken noodles – Adnan, un jeune étudiant en art, arrive à New York pour y passer l’été. Il effectue un stage dans une galerie où est exposé un artiste atypique et plus âgé qu’il a croisé par le p… Ciné 104 DRUNKEN NOODLES