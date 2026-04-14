DRUNKEN NOODLES, Ciné 104, Pantin
DRUNKEN NOODLES, Ciné 104, Pantin vendredi 24 avril 2026.
DRUNKEN NOODLES Vendredi 24 avril, 20h15 Ciné 104 Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:48:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:48:00+02:00
Adnan, un jeune étudiant en art, arrive à New York pour y passer l’été. Il effectue un stage dans une galerie où est exposé un artiste atypique et plus âgé qu’il a croisé par le passé. Alors que des moments de son passé et de son présent s’entrelacent, une série de rencontres — à la fois artistiques et érotiques — ouvrent des brèches dans sa réalité quotidienne.
Ciné 104 104, av. Jean-Lolive, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://pantincine104.cine.boutique/media/3142?showId=58205 »}]
Drunken noodles – Adnan, un jeune étudiant en art, arrive à New York pour y passer l’été. Il effectue un stage dans une galerie où est exposé un artiste atypique et plus âgé qu’il a croisé par le p… Ciné 104 DRUNKEN NOODLES
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