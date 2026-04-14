Exposition Paris Sauvage, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin
Exposition Paris Sauvage, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin mardi 5 mai 2026.
Exposition Paris Sauvage 5 mai – 16 juillet Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T09:00:00+02:00 – 2026-07-16T18:00:00+02:00
Le photographe Nicolas Davy révèle la face cachée de notre capitale. Ici la vie s’invite dans les interstices du béton et les recoins les plus improbables, derrière un muret, dans un cimetière, sur les berges de la Seine… Renard, hérisson, faucon crécelle… chacun de ses voisins sauvages nous rappellent la présence de cette biodiversité incroyable, juste sous notre nez. Prenons le temps de l’observer et de l’apprécier !
Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin Pantin
Sous les pavés parisiens, entre les ruelles animées et les quais bondés, se déploie un monde discret mais palpitant, refuge d’une nature sauvage insoupçonnée. Saison culturelle #3
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