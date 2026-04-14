AQUAHYROX Piscine de Pantin, Piscine Alice Milliat., Pantin

AQUAHYROX Piscine de Pantin Samedi 18 avril, 13h00 Piscine Alice Milliat. Seine-Saint-Denis
> Tarif : 13,10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T13:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Envie d’un défi complet et original ?
Viens découvrir l’Aquahyrox, un événement unique mêlant natation et exercices physiques !
Au programme :
♂️ longueurs de nage
rameur & ski erg
tirage et poussée de charge
squat jumps
remorque de mannequin
Un format intense et accessible, à relever en solo ou en duo !
Viens tester ton endurance, ta force et ton mental dans une ambiance dynamique et conviviale !
Piscine Alice Milliat. 49 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 60 »}]
