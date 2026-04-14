Stage Arts de la scène, Conservatoire de Pantin, Pantin

Stage Arts de la scène 20 – 23 avril Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis

Sur inscription. GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Stage Arts de la scène

Animé par Joséphine Levy, Compagnie La Base

Ces quatre jours d’ateliers ouvrent un espace d’imaginaire, d’expression, de jeu collectif et de prise d’énergie.

Autour des thèmes de la révolte, de la désobéissance, de la jeunesse normée et sous fond de lutte contre l’adultisme, chaque élève embarquera avec son propre bagage de pratique artistique. Direction : la théâtralité.

Comment choisir sa place dans un espace où toutes fictions semblent possibles ? Comment y projeter des souvenirs? Comment donner du sens à nos interprétations et à la pratique même du jeu scénique?

15 places – À partir de 11ans.

Dates : 20/21/22/23 avril 2026

Durée de l’atelier : 3h

Horaires :

Pour les 11-14 ans : de 10h à 13h

Pour les 15-18 ans : de 14h à 17h

Infos pratiques :

Stage ouvert aux élèves des 4 spécialités : musique, danse, arts plastiques, théâtre.

Sans pré-requis.

Venir avec une tenue confortable.

Être à l’heure en prévoyant le temps d’installation.

Qui est Joséphine Levy ?

Joséphine Levy est comédienne, dramaturge et coordinatrice d’intimité. Après des études en classe préparatoire littéraire et un master de théâtre à Montréal (2013-UQAM) elle se forme à l’école Claude Mathieu (2013-2017).Elle joue dans différent projets en tant que comédienne sous la direction de Tanguy Martinière (C’est pas ma faute-création 2026, Oussama, ce héros.-théâtre des Célestins 2020, Minotaure-Maquillage -Sélection Prix des Célestins Maquettes 2021), Hugo Henner Noce de J-L Lagarce (Festival d’Hiver 2020), Tout droit au bout du chemin de Hugo Henner ( Prix Théâtre 13-2021), Marion Harlez-Citti (Ce n’est rien 2019)…Elle travaille en tant que dramaturge et intervient régulièrement sur des projet en direction d’acteur.trices (Jean-Louis Martinelli, collectif on s’occupe de tout, la drag queen Lapop Lexomil…)Depuis 2021, elle accompagne la metteuse en scène Tamara Al Saadi au sein de la compagnie La Base, ( Istiqlal , Mer, Taire) et mène de nombreuses actions culturelles avec des publics divers.Soucieuse de réfléchir à une pratique éthique et inclusive du théâtre, elle se forme à la coordination d’intimité auprès de Rachel Zekri et accompagne des artistes sur la mise en place de scènes intimes.

Conservatoire de Pantin 49, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laurie.merle@est-ensemble.fr »}]

Ces quatre jours d’ateliers ouvrent un espace d’imaginaire, d’expression, de jeu collectif et de prise d’énergie.