Le Beau Dimanche : Fragada (live) Canal Barboteur Pantin

Né à Abidjan, Fragada a grandi dans un environnement où la musique était omniprésente. Dès son plus jeune âge, il a été inspiré par les rythmes du coupé-décalé, du zouglou et des sonorités traditionnelles ivoiriennes. Après des années à perfectionner son talent, il a développé un style musical qui reflète son parcours personnel et ses aspirations globales.

Fragada s’est fait connaître grâce à ses singles marquants et ses collaborations internationales. Depuis, il a été invité à se produire sur des scènes prestigieuses, partageant son énergie et son talent avec des publics variés.

Chaleureuse et entraînante, la musique de Fragada mêle rythmes africains et sonorités modernes. Aussi à l’aise au chant qu’à la danse, il sait faire monter l’ambiance. Préparez-vous à un live plein d’énergie et une vraie connexion avec le public !

INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Métro ligne 5 : Église de Pantin

Date : 26/04/2026

15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR



Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette deuxième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Fragada.



Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.

Le dimanche 26 avril 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la pointe 93000 Pantin

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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