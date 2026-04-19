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Le Beau Dimanche : Fragada (live) Canal Barboteur Pantin

Le Beau Dimanche : Fragada (live) Canal Barboteur Pantin

Le Beau Dimanche : Fragada (live) Canal Barboteur Pantin dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : Place de la pointe

Ville : 93000 Pantin

Département : Paris

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Né à Abidjan, Fragada a grandi dans un environnement où la musique était omniprésente. Dès son plus jeune âge, il a été inspiré par les rythmes du coupé-décalé, du zouglou et des sonorités traditionnelles ivoiriennes. Après des années à perfectionner son talent, il a développé un style musical qui reflète son parcours personnel et ses aspirations globales.

Fragada s’est fait connaître grâce à ses singles marquants et ses collaborations internationales. Depuis, il a été invité à se produire sur des scènes prestigieuses, partageant son énergie et son talent avec des publics variés.

Chaleureuse et entraînante, la musique de Fragada mêle rythmes africains et sonorités modernes. Aussi à l’aise au chant qu’à la danse, il sait faire monter l’ambiance. Préparez-vous à un live plein d’énergie et une vraie connexion avec le public !

INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Métro ligne 5 : Église de Pantin
Date : 26/04/2026
15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR

Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette deuxième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Fragada.

Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 26 avril 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-27T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la pointe  93000 Pantin
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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