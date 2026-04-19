Le Beau Dimanche : Fragada (live) Canal Barboteur Pantin
Le Beau Dimanche : Fragada (live) Canal Barboteur Pantin dimanche 26 avril 2026.
Né à Abidjan, Fragada a grandi dans un environnement où la musique était omniprésente. Dès son plus jeune âge, il a été inspiré par les rythmes du coupé-décalé, du zouglou et des sonorités traditionnelles ivoiriennes. Après des années à perfectionner son talent, il a développé un style musical qui reflète son parcours personnel et ses aspirations globales.
Fragada s’est fait connaître grâce à ses singles marquants et ses collaborations internationales. Depuis, il a été invité à se produire sur des scènes prestigieuses, partageant son énergie et son talent avec des publics variés.
Chaleureuse et entraînante, la musique de Fragada mêle rythmes africains et sonorités modernes. Aussi à l’aise au chant qu’à la danse, il sait faire monter l’ambiance. Préparez-vous à un live plein d’énergie et une vraie connexion avec le public !
INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Métro ligne 5 : Église de Pantin
Date : 26/04/2026
15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR
Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette deuxième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Fragada.
Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 26 avril 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-27T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la pointe 93000 Pantin
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Pantin (Paris)
- La Mona Dimanche Open Air Canal Barboteur Pantin 19 avril 2026
- Stage Arts de la scène, Conservatoire de Pantin, Pantin 20 avril 2026
- DRUNKEN NOODLES, Ciné 104, Pantin 24 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CIG Petite Couronne, Pantin 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Ville de Pantin, Pantin 1 mai 2026