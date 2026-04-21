Le Printemps des cimetières au cimetière parisien de Pantin Cimetière parisien de Pantin Pantin

Les points de rencontre se situent à l’entrée du cimetière pour l’ensemble des animations et conférences.

ANIMATION ET RENSEIGNEMENTS :

ANIMATION : EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR

De 9 h à 16 h 30 : Animation proposée par la Ville de

Paris : vous êtes propriétaire d’une

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes

« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement

curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou,

messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !

EXPOSITION

ET PRÉSENTATION DES MÉTIERS DU CIMETIÈRE PAR LES AGENTS

De 9 h à 16 h 30 : Proposée par la Ville de Paris, faisant la part belle aux métiers du cimetière, à la technicité du funéraire et à l’utilisation des engins mécaniques.

STAND DE JEUX EN BOIS AUTOUR DE LA BIODIVERSITE

De 9 h à 16 h 30 : Ateliers et jeux pour petits et grands. Venez

défier les insectes, les oiseaux et les mammifères en famille. Et pourquoi pas, entrer dans l’univers du renard.

VISITES GUIDÉES

LA BIODIVERSITÉ ET LA NATURE À PANTIN À TRAVERS UNE

BALADE PHOTOGRAPHIQUE

Deux séances de 10 h à 11 h 30 & de 14 h 30 à 16 h. Inscription préalable à deve-cimetiereparisiendepantin-public@paris.fr ou sur place le jour même, dans la limite de 20 personnes par groupe.

Les

cimetières parisiens implantés extramuros sont des réserves de biodiversité

souvent insoupçonnées : découvrez cette faune et cette flore en compagnie d’un

agent passionné par son lieu de travail et féru de photographie. Le matériel

photographique n’est pas fourni. Chaussures de marche recommandées. En cas de

forte pluie, la visite sera annulée.

PARCOURS MÉMOIRE DE GUERRE EN COLLABORATION AVEC LE

CIMETIÈRE COMMUNAL DE PANTIN

De 10 h à 16 h 30 : Le

cimetière communal de Pantin propose le 8 mai 2026, une visite de son site sur

les traces des soldats pantinois. En lien

avec cette visite, un parcours « mémoire de guerre » est proposé. Un

livret d’information est à disposition à l’accueil pour découvrir les points

d’intérêts. Visite adaptée pour les enfants : jeu de piste et surprise à la clé.

EXPOSITION

140 ANS DU

CIMETIÈRE PARISIEN DE PANTIN (PHOTOGRAPHIES)

De 9 h à 16 h 30 : découverte

du cimetière à travers le temps.

MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION « DEMEURE »

De 10 h à 16 h 30 : POUSH s’installe au

cimetière parisien de Pantin pour plusieurs mois. Différents artistes proposent

des œuvres uniques installées avenue des Sophoras.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE PARISIEN DE PANTIN Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière parisien de Pantin autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière parisien de Pantin 164, avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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