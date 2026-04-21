Le Printemps des cimetières au cimetière parisien de Pantin Cimetière parisien de Pantin Pantin
Le Printemps des cimetières au cimetière parisien de Pantin Cimetière parisien de Pantin Pantin dimanche 10 mai 2026.
Les points de rencontre se situent à l’entrée du cimetière pour l’ensemble des animations et conférences.
ANIMATION ET RENSEIGNEMENTS :
ANIMATION : EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR
De 9 h à 16 h 30 : Animation proposée par la Ville de
Paris : vous êtes propriétaire d’une
tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement
curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou,
messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !
EXPOSITION
ET PRÉSENTATION DES MÉTIERS DU CIMETIÈRE PAR LES AGENTS
De 9 h à 16 h 30 : Proposée par la Ville de Paris, faisant la part belle aux métiers du cimetière, à la technicité du funéraire et à l’utilisation des engins mécaniques.
STAND DE JEUX EN BOIS AUTOUR DE LA BIODIVERSITE
De 9 h à 16 h 30 : Ateliers et jeux pour petits et grands. Venez
défier les insectes, les oiseaux et les mammifères en famille. Et pourquoi pas, entrer dans l’univers du renard.
VISITES GUIDÉES
LA BIODIVERSITÉ ET LA NATURE À PANTIN À TRAVERS UNE
BALADE PHOTOGRAPHIQUE
Deux séances de 10 h à 11 h 30 & de 14 h 30 à 16 h. Inscription préalable à deve-cimetiereparisiendepantin-public@paris.fr ou sur place le jour même, dans la limite de 20 personnes par groupe.
Les
cimetières parisiens implantés extramuros sont des réserves de biodiversité
souvent insoupçonnées : découvrez cette faune et cette flore en compagnie d’un
agent passionné par son lieu de travail et féru de photographie. Le matériel
photographique n’est pas fourni. Chaussures de marche recommandées. En cas de
forte pluie, la visite sera annulée.
PARCOURS MÉMOIRE DE GUERRE EN COLLABORATION AVEC LE
CIMETIÈRE COMMUNAL DE PANTIN
De 10 h à 16 h 30 : Le
cimetière communal de Pantin propose le 8 mai 2026, une visite de son site sur
les traces des soldats pantinois. En lien
avec cette visite, un parcours « mémoire de guerre » est proposé. Un
livret d’information est à disposition à l’accueil pour découvrir les points
d’intérêts. Visite adaptée pour les enfants : jeu de piste et surprise à la clé.
EXPOSITION
140 ANS DU
CIMETIÈRE PARISIEN DE PANTIN (PHOTOGRAPHIES)
De 9 h à 16 h 30 : découverte
du cimetière à travers le temps.
MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION « DEMEURE »
De 10 h à 16 h 30 : POUSH s’installe au
cimetière parisien de Pantin pour plusieurs mois. Différents artistes proposent
des œuvres uniques installées avenue des Sophoras.
SE RENDRE AU CIMETIÈRE PARISIEN DE PANTIN
Visitez le cimetière parisien de Pantin autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00
Cimetière parisien de Pantin 164, avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin
https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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