Le Beau Dimanche : Malick Diaw (live) Canal Barboteur Pantin
Le Beau Dimanche : Malick Diaw (live) Canal Barboteur Pantin dimanche 3 mai 2026.
Guitariste, auteur, compositeur et interprète, Malick DIAW est un musicien sénégalais installé à Paris. Sa musique penche vers l’afro-folk, mêlée de sons touaregs ou mandingues, mais aussi de blues, de rock et de jazz. Elle oscille entre rythmes africains et européens et peut s’accompagner de percussions (djembé, sabar, calebasse…), basse, batterie ou même guitare acoustique et chœurs.
Tout au long de son parcours, Malick a été influencé par des musiciens comme Ismael LO, Salif Keita, Ali Farka Touré, Youssou Ndour… Au cours de sa carrière, il a pu accompagner certains grands talents de la musique Africaine tels que Ghalia Bénali (Tunisie), Les Tourée
Kunda (Sénégal), Mariém Hassan (Sahara Occidental) ou encore Oumar Péne (Sénégal).
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 3 mai
15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR
Alors que l’été arrive, le Barboteur continue de prendre ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette troisième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Malick DIAW.
Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 03 mai 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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