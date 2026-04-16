Le Beau Dimanche : Malick Diaw (live) Canal Barboteur Pantin

Guitariste, auteur, compositeur et interprète, Malick DIAW est un musicien sénégalais installé à Paris. Sa musique penche vers l’afro-folk, mêlée de sons touaregs ou mandingues, mais aussi de blues, de rock et de jazz. Elle oscille entre rythmes africains et européens et peut s’accompagner de percussions (djembé, sabar, calebasse…), basse, batterie ou même guitare acoustique et chœurs.

Tout au long de son parcours, Malick a été influencé par des musiciens comme Ismael LO, Salif Keita, Ali Farka Touré, Youssou Ndour… Au cours de sa carrière, il a pu accompagner certains grands talents de la musique Africaine tels que Ghalia Bénali (Tunisie), Les Tourée

Kunda (Sénégal), Mariém Hassan (Sahara Occidental) ou encore Oumar Péne (Sénégal).

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 3 mai

15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR



Alors que l’été arrive, le Barboteur continue de prendre ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette troisième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Malick DIAW.



Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.

Le dimanche 03 mai 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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