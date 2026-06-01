Spectacle interactif – La bande son du film, Bibliothèque Romain Rolland – Pantin, Pantin
Spectacle interactif – La bande son du film, Bibliothèque Romain Rolland – Pantin, Pantin mercredi 10 juin 2026.
Spectacle interactif – La bande son du film Mercredi 10 juin, 10h00, 15h00 Bibliothèque Romain Rolland – Pantin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
À la croisée du son et de l’image, le bruiteur Jean-Carl Feldis vous fait vivre une expérience originale : Plein feux sur le bruitage, le
doublage et la musique ! Vous allez jouer ensemble sur les différentes textures des sons et donner vie à un fragment d’histoire en mouvement. Quels que soient votre âge et votre sensibilité, ce spectacle est l’opportunité de réveiller l’artiste qui sommeille en vous ! Sous l’orchestration de l’artiste, de façon ludique, vous deviendrez bruiteur comédien et musicien, le temps d’une séance. Le tout est enregistré puis diffusé avec l’image. Laissez-vous surprendre par cet atelier-spectacle interactif sonore !
Bibliothèque Romain Rolland – Pantin 1, Avenue Aimé Césaire, Maison de Quartier des Courtillières, 93500 Pantin Pantin
Atelier-spectacle interactif : bruitage, doublage et musique, venez créer la bande son du film. Saison culturelle #3 Actualités
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