Nuit de l’Ourcq 2026 Place de la Pointe, Pantin Pantin

Les berges du canal de l’Ourcq s’animent au rythme de la Nuit de l’Ourcq… Un événement à ne pas manquer. Retrouvez les temps forts de cet événement :

Jardin21 : DJ sets et expositions. Gratuit. 12h-04h.

Bar Gallia : Rock’n’Roll Dance Party : concerts live et DJ sets. Gratuit. 13h-00h.

La Galerie, centre d’art contemporain : « Épatez La Galerie ! » exposition et performances artistiques de Cally Spooner et du collectif d’Amine Benattabou, Elise Brion, Virginie Capizzi, Pierre Klein. Gratuit. 14h-21h.

FRAC Ile-de-France, Les Réserves : Ateliers en famille, concert et performance « Le Sacre » du Collectif La Ville en feu. Gratuit. 15h-22h.

La Prairie du Canal : Open air, DJ sets, scène rose, performance de pole danse et sound système artisanal. Tarifs de 5 à 12 euros. 15h-22h.

Fondation Fiminco : Dans le cadre de l’exposition « Illumination et Lumière sur la scène coréenne » avec le Centre Culturel Coréen, « Nuit Coréenne » : installation monumentale de l’artiste Yiyun Kang. Ateliers en famille, visite immersive et concert électro-punk de Fat Hamster & Kang New. Gratuit, sur réservation pour la visite commentée. 14h-22h.

Wonder : « Pialle Ripaille » visites d’ateliers, concerts, bar et barbecue participatif. Tout public, sans réservation, 18h-00h.

La Villette : Session de beatmaking et sampling par Loop Sessions « After Loop Sessions Paris XXL ». 10 euros. 19h-02h. Visite commentée du parc gratuite, 21h15-23h.

La Pop : installation immersive de Cléo Totti, poésie sculpturale, pensée comme un refuge de soins, propice à la reconnexion à soi, aux autres et au vivant « Le mythe des fèves d’argent ». Gratuit. 19h-23h.

Magasins Généraux : des propositions chorégraphiques investissent les espaces, une soirée au bord de l’eau comme un moment de découverte et de partage. Gratuit. 20h-23h.

Dock B : Afro, techno, shatta : « Pride Des Banlieues, After Party & After d’After ». 20h-06h.

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse / Cité de la musique – Philharmonie de Paris : Concert du Prix de direction d’orchestre des étudiants du conservatoire. Entrée libre et gratuite. 20h. A 17h30, tarif réduit pour l’exposition « Video Games & Music », réservation avec le code NUITOURCQ en ligne.

Villette Makerz : Projection de lumière poétique « Visiophore de l’Ourcq ». Gratuit. Toute la nuit.

Metaxu : Open air & club, DJ set et live set 100% féminin : Carole Mama Queen (global groove) & Lia Moon (live set Dub – Electropical -dance hall & instrumental : melodica, flûte traversière – drumpad). De 8 à 10 euros. 18h-1h30.

Kilomètres 25 : Open air & club : hard techno avec 7 artistes dont 5 internationaux et techno. Prévente ou sur place. De 8 à 20 euros. 00h-09h.

5 parcours guidés à vélo ou à pied entre les lieux sont proposés, toutes les informations et réservation sur www.exploreparis.com.

Pour la Nuit Blanche, les lieux de culture et de fête de l’Ourcq proposent un programme riche et diversifié le long du canal. Vivez un moment unique dans le quartier culturel et créatif de l’Ourcq.

Le samedi 06 juin 2026

de 12h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Place de la Pointe, Pantin Place de la Pointe 93500 Pantin

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930030914



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