Toute la tendresse de mon cœur, Conservatoire Jacques-Higelin, Pantin

Informations pratiques

Toute la tendresse de mon cœur Samedi 19 septembre, 15h00 Conservatoire Jacques-Higelin Seine-Saint-Denis

Gratuit ｜ Réservation obligatoire ｜ Limité à 220 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Toute la tendresse de mon cœur

Madame de Sévigné en musique

Jeanne Jourquin et Ariane Issartel proposent un parcours sensible à travers les lettres de Mme de Sévigné. Depuis leur situation de femmes du 21ème siècle, elles dialoguent avec cette femme du 17ème et invitent à rencontrer une personnalité surprenante, drôle et spirituelle. Chacune dans sa voix, celle des lettres et celle de la musique, les deux interprètes font entendre un 17ème siècle tout en nuances et en clair-obscur. La langue est si puissante que la frontière avec l’identification n’est pas loin…

Le concert sera précédé d’un bal baroque qui aura lieu de 15h à 16h au Salon commun du Conservatoire Jacques Higelin de Pantin. Accessible sans réservation.

Distribution :

Ariane Issartel, comédienne

comédienne Jeanne Jourquin,claveciniste

Conservatoire Jacques-Higelin 49 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 (0) 1 83 74 57 40 https://www.est-ensemble.fr/conservatoire-pantin https://www.facebook.com/profile.php?id=100057354764110 [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4gGDlXn »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-26T09:55:14.383Z », « data »: [{« eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « conservatoire.pantin@est-ensemble.fr », « response »: {« passId »: 421908546, « isPending »: false, « addressId »: 25860}, « venueId »: 151931, « description »: « Et si une femme du XVIIe siu00e8cle avait encore des choses u00e0 nous dire aujourd’hui ?nnu00c0 travers les lettres pleines d’humour, d’u00e9motion et d’esprit de Madame de Su00e9vignu00e9, Jeanne Jourquin et Ariane Issartel cru00e9ent un dialogue entre deux u00e9poques.nDru00f4le, libre, parfois touchante, elle nous parle encore aujourd’hui u00e0 travers ses mots.nnEntre musique baroque et correspondance intime, ce spectacle vous plonge dans un univers rempli d’u00e9motions, d’humour et de surprises. », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « CLASSIQUE-BAROQUE », « appliedAt »: « 2026-06-26T09:55:14.136Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2401188, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-26T09:55:14.237Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 471105456, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-26T09:55:14.382Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/421908546 »}] Le conservatoire de Pantin a pour vocation première de contribuer à l’apprentissage artistique et à l’épanouissement de chacun. Il dispense un enseignement structurant et complet et vise à accueillir toutes formes de pratiques artistiques amateurs ou professionnelles.

Spectacle « Toute la tendresse de mon cœur »

©Margot Jourquin