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Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris

Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris

Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Darius Milhaud, Paris

Adresse : 80 allée darius milhaud

Ville : Paris

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris 28 juillet – 31 août

Découvrez ou redécouvrez les contes emblématiques de la Corée à travers une histoire poétique, drôle et touchante en théâtre d’ombres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-28T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-31T11:00:00.000+02:00

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Théâtre Darius Milhaud, Paris 80 allée darius milhaud Paris


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