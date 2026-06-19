Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris 28 juillet – 31 août

Découvrez ou redécouvrez les contes emblématiques de la Corée à travers une histoire poétique, drôle et touchante en théâtre d’ombres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-28T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-31T11:00:00.000+02:00

1



Théâtre Darius Milhaud, Paris 80 allée darius milhaud Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

