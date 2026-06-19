Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris
Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris mardi 28 juillet 2026.
Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris 28 juillet – 31 août
Découvrez ou redécouvrez les contes emblématiques de la Corée à travers une histoire poétique, drôle et touchante en théâtre d’ombres.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-28T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-31T11:00:00.000+02:00
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Théâtre Darius Milhaud, Paris 80 allée darius milhaud Paris
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