Visite du parc André Citroën Parc Andrée Citroën paris
Visite du parc André Citroën Parc Andrée Citroën paris jeudi 27 août 2026.
Le parc André Citroën le 27 Août 10h00
Réalisation des années 1990, le parc André Citroën avec ses 15 hectares, comprenant
le Jardin Noir et le Jardin Blanc est le plus grand espace vert du 15ème
arrondissement. De part et d’autre d’une grande pelouse, il ouvre une
perspective unique sur la Seine. Ce parc offre des espaces aux ambiances
variées : Jardin des Métamorphoses, Jardin d’Ombre, Jardin en Mouvement,
Jardins Sériels et serres. Marqué, à son origine par une forte symbolique, un
contraste entre le minéral et le végétal, le parc vient de bénéficier d’un
réaménagement de son Grand Canal. L’eau, thème central de sa conception
initiale, a été ainsi réintroduite au sein de l’ensemble.
Rendez-vous : entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint Charles, métro Balard
Réalisation majeure des années 1990 en bordure de Seine
Le jeudi 27 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T11:30:00+02:00
Parc Andrée Citroën entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint-Charles, métro Balard 75015 entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint Charles, métro Balardparis
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