33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde
33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde dimanche 11 octobre 2026.
Prailles-La Couarde
33e Fête des Champignons
Maison Pelboise Prailles-La Couarde Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Pour sa 33e édition, la traditionnelle fête des champignons de Prailles-la-Couarde vous invite à sa journée d’animations et de découvertes autour des champignons. Au programme balade nature, marché artisanal, concours de chiens truffiers, train du Mellois, ateliers enfants, spectacle, etc.
Restauration sur place. .
Maison Pelboise Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 10 04 fete-champignons-lacouarde79@orange.fr
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English : 33e Fête des Champignons
L’événement 33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois
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