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33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde

33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde

33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : Maison Pelboise

Ville : 79800 Prailles-La Couarde

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Prailles-La Couarde

33e Fête des Champignons

Maison Pelboise Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Pour sa 33e édition, la traditionnelle fête des champignons de Prailles-la-Couarde vous invite à sa journée d’animations et de découvertes autour des champignons. Au programme balade nature, marché artisanal, concours de chiens truffiers, train du Mellois, ateliers enfants, spectacle, etc.
Restauration sur place.   .

Maison Pelboise Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 10 04  fete-champignons-lacouarde79@orange.fr

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English : 33e Fête des Champignons

L’événement 33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois

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