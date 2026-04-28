Prailles-La Couarde

33e Fête des Champignons

Maison Pelboise Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Pour sa 33e édition, la traditionnelle fête des champignons de Prailles-la-Couarde vous invite à sa journée d’animations et de découvertes autour des champignons. Au programme balade nature, marché artisanal, concours de chiens truffiers, train du Mellois, ateliers enfants, spectacle, etc.

Restauration sur place. .

Maison Pelboise Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 10 04 fete-champignons-lacouarde79@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 33e Fête des Champignons

L’événement 33e Fête des Champignons Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois