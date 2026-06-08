Prailles-La Couarde

Stage de pêche au Lambon

Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 09:00:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Pendant ce stage, vous pourrez pêcher les carnassiers du bord aux leurres artificiels.

Cette animation se déroule les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2026, de 9h00 à 17h00 au lac du Lambon.

RDV chaque matin au parking pêcheurs du lac du Lambon

Le matériel de pêche est entièrement fourni par la Fédération.

Chaque participant devra prévoir

– sa carte de pêche en règle

– son repas du midi

– une boisson pour la journée

– des bottes

– une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour

Lors de l’inscription en ligne, une attestation d’assurance extra-scolaire vous sera demandée.

Pensez à préparer le document pour pouvoir le télécharger quand il vous sera demandé ! .

Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage de pêche au Lambon

L’événement Stage de pêche au Lambon Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois