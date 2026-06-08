Stage de pêche au Lambon Prailles-La Couarde
Stage de pêche au Lambon Prailles-La Couarde jeudi 22 octobre 2026.
Prailles-La Couarde
Stage de pêche au Lambon
Prailles-La Couarde Deux-Sèvres
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 09:00:00
fin : 2026-10-23 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Pendant ce stage, vous pourrez pêcher les carnassiers du bord aux leurres artificiels.
Cette animation se déroule les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2026, de 9h00 à 17h00 au lac du Lambon.
RDV chaque matin au parking pêcheurs du lac du Lambon
Le matériel de pêche est entièrement fourni par la Fédération.
Chaque participant devra prévoir
– sa carte de pêche en règle
– son repas du midi
– une boisson pour la journée
– des bottes
– une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour
Lors de l’inscription en ligne, une attestation d’assurance extra-scolaire vous sera demandée.
Pensez à préparer le document pour pouvoir le télécharger quand il vous sera demandé ! .
Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage de pêche au Lambon
L’événement Stage de pêche au Lambon Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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