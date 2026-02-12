33ème Brocante de La Courtine La Courtine

33ème Brocante de La Courtine

Rue de l’église La Courtine Creuse

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

La 32ème Brocante de La Courtine a lieu comme d’habitude le deuxième dimanche d’août et sera ravie de vous accueillir que ce soit pour chiner ou exposer.

Sur place, vous trouverez buverre et restauration rapide.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Pour les exposants, les emplacements sont à réserver avant le 7 août, tarif 12€ les 3m. .

Rue de l’église La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 17 63 02 les.amis.de.la.brocante@gmail.com

