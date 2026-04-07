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Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine

Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine

Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 17 Rue des Deux Frères

Ville : 23100 La Courtine

Département : Creuse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Courtine

Concert spectacle Payan’ez vous

17 Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert spectacle Payan’ez vous avec l’ensemble Gabriel en l’église de La Courtine.
Libre participation   .

17 Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55 

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English : Concert spectacle Payan’ez vous

L’événement Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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