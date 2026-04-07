Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine
Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine samedi 25 juillet 2026.
La Courtine
Concert spectacle Payan’ez vous
17 Rue des Deux Frères La Courtine Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert spectacle Payan’ez vous avec l’ensemble Gabriel en l’église de La Courtine.
Libre participation .
17 Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55
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English : Concert spectacle Payan’ez vous
L’événement Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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