La Courtine

Concert spectacle Payan’ez vous

17 Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert spectacle Payan’ez vous avec l’ensemble Gabriel en l’église de La Courtine.

Libre participation .

17 Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55

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English : Concert spectacle Payan’ez vous

L’événement Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze