Informations pratiques

La Courtine

Expositions Les maçons de la Creuse au XIXème siècle et De la tête aux pieds

17 Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Amis de Saint-Denis vous proposent deux belles expositions prêtées par les Archives départementales de la Creuse Les maçons de la Creuse au XIXème siècle et De la tête aux pieds .

En complément, vous retrouverez les photos d’écoles et des fêtes du village, ainsi qu’un aperçu de la vie au XXème siècle à La Courtine .

17 Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 01 82 78

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English : Expositions Les maçons de la Creuse au XIXème siècle et De la tête aux pieds

L’événement Expositions Les maçons de la Creuse au XIXème siècle et De la tête aux pieds La Courtine a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze