Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie, Chemin de mémoire les mutins de la Courtine, La Courtine

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de mémoire les mutins de la Courtine · La Courtine

Informations pratiques

Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie 19 et 20 septembre Chemin de mémoire les mutins de la Courtine Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez le chemin de mémoire consacré à l’épopée des soldats russes, de 1916 à 1920.

Parcours de visite : 1h30.

Chemin de mémoire les mutins de la Courtine 1 Pl. du Monument, 23100 La Courtine La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Le Chemin de mémoire de l’épopée des soldats russes 1916-1920. Parcours de visite : 1h30

©Association La Courtine 1917