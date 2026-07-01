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Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie, Chemin de mémoire les mutins de la Courtine, La Courtine

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de mémoire les mutins de la Courtine · La Courtine

Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie, Chemin de mémoire les mutins de la Courtine, La Courtine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin de mémoire les mutins de la Courtine
Adresse
1 Pl. du Monument, 23100 La Courtine
Ville
23100 La Courtine
Département
Creuse
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie 19 et 20 septembre Chemin de mémoire les mutins de la Courtine Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez le chemin de mémoire consacré à l’épopée des soldats russes, de 1916 à 1920.

Parcours de visite : 1h30.

Chemin de mémoire les mutins de la Courtine 1 Pl. du Monument, 23100 La Courtine La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Le Chemin de mémoire de l’épopée des soldats russes 1916-1920. Parcours de visite : 1h30

©Association La Courtine 1917

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