Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie, Chemin de mémoire les mutins de la Courtine, La Courtine
samedi 19 septembre 2026 · Chemin de mémoire les mutins de la Courtine · La Courtine
Informations pratiques
Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie 19 et 20 septembre Chemin de mémoire les mutins de la Courtine Creuse
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Découvrez le chemin de mémoire consacré à l’épopée des soldats russes, de 1916 à 1920.
Parcours de visite : 1h30.
Chemin de mémoire les mutins de la Courtine 1 Pl. du Monument, 23100 La Courtine La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Le Chemin de mémoire de l’épopée des soldats russes 1916-1920. Parcours de visite : 1h30
©Association La Courtine 1917
À voir aussi à La Courtine (Creuse)
- Concert spectacle Payan’ez vous La Courtine 25 juillet 2026
- 33ème Brocante de La Courtine La Courtine 9 août 2026