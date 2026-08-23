Informations pratiques

Léré

33ème randonnée pédestre

Rue du Berthelon Léré Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’ Arandol vous propose sa 33ème randonnée pédestre.

3 parcours au choix 8, 13 et 20 kilomètres.

Pensez à votre gobelet pour les ravitaillements.

L’ Arandol vous propose sa 33ème randonnée pédestre.

3 parcours au choix 8, 13 et 20 kilomètres.

Pensez à votre gobelet pour les ravitaillements.

Remise des coupes et verre de l’amitié à partir de 11h00. 3 .

Rue du Berthelon Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 62 42 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Arandol invites you to its 33rd hiking event.

Choose from 3 routes: 8, 13, and 20 kilometers.

Don’t forget to bring your own cup for the refreshment stations.

L’événement 33ème randonnée pédestre Léré a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois