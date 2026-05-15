33ème vide grenier de Jaulges Vide grenier dans les rues du village Jaulges

Jaulges

33ème vide grenier de Jaulges

Vide grenier dans les rues du village 8 bisGrande Rue Jaulges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 05:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Grand vide grenier. 250 exposants attendus. 2€ le mètre linéaire. lien inscription https://www.payasso.fr/jaulges-hier-aujourdhui/paiement

Renseignements 0622345963 .

Vide grenier dans les rues du village 8 bisGrande Rue Jaulges 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : 33ème vide grenier de Jaulges

L’événement 33ème vide grenier de Jaulges Jaulges a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)