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33ème vide grenier de Jaulges Vide grenier dans les rues du village Jaulges

33ème vide grenier de Jaulges Vide grenier dans les rues du village Jaulges dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Vide grenier dans les rues du village

Adresse : 8 bisGrande Rue

Ville : 89360 Jaulges

Département : Yonne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Jaulges

33ème vide grenier de Jaulges

Vide grenier dans les rues du village 8 bisGrande Rue Jaulges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 05:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Grand vide grenier. 250 exposants attendus. 2€ le mètre linéaire. lien inscription https://www.payasso.fr/jaulges-hier-aujourdhui/paiement
Renseignements 0622345963   .

Vide grenier dans les rues du village 8 bisGrande Rue Jaulges 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : 33ème vide grenier de Jaulges

L’événement 33ème vide grenier de Jaulges Jaulges a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)