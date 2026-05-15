33ème vide grenier de Jaulges Vide grenier dans les rues du village Jaulges
33ème vide grenier de Jaulges Vide grenier dans les rues du village Jaulges dimanche 19 juillet 2026.
Jaulges
33ème vide grenier de Jaulges
Vide grenier dans les rues du village 8 bisGrande Rue Jaulges Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 05:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Grand vide grenier. 250 exposants attendus. 2€ le mètre linéaire. lien inscription https://www.payasso.fr/jaulges-hier-aujourdhui/paiement
Renseignements 0622345963 .
Vide grenier dans les rues du village 8 bisGrande Rue Jaulges 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 33ème vide grenier de Jaulges
L’événement 33ème vide grenier de Jaulges Jaulges a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)