Jaulges

Un jour, une église à Jaulges

Rue des Fossés Eglise Saint-Martin Jaulges Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-24

Visite commentée de l’église Saint-Martin, une église du XIIIe siècle dont la nef a été construite au XIXe siècle. Une chapelle renaissance complète l’édifice. De belles œuvres habillent ce monument dont un ex-voto représentant le Miracle de saint Edme, un tableau offert par le seigneur de Jaulges Marc-Antoine de Beaujeu, surnommé la Barbe Bleue de Jaulges, au XVIIe siècle. .

Rue des Fossés Eglise Saint-Martin Jaulges 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Jaulges

L’événement Un jour, une église à Jaulges Jaulges a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)