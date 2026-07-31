Informations pratiques

Vernas

34e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception

Vernas Vernas Isère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Grand rassemblement de véhicules anciens avec bourse d’échanges de pièces auto, moto et camion.

35000 m² d’exposition avec cette année les 70 ans de la Renault Dauphine et les 80 ans de la Renault 4CV.

.

Vernas Vernas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 08 37 76 contact@akmd38.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception

A large gathering of classic cars, featuring a swap meet for auto, motorcycle, and truck parts.

35,000 m² of exhibition space, featuring this year the 70th anniversary of the Renault Dauphine and the 80th anniversary of the Renault 4CV.

L’événement 34e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné