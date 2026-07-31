34e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas
samedi 5 septembre 2026 · Vernas
Informations pratiques
Vernas
34e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception
Vernas Vernas Isère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Grand rassemblement de véhicules anciens avec bourse d’échanges de pièces auto, moto et camion.
35000 m² d’exposition avec cette année les 70 ans de la Renault Dauphine et les 80 ans de la Renault 4CV.
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Vernas Vernas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 08 37 76 contact@akmd38.org
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English : 33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception
A large gathering of classic cars, featuring a swap meet for auto, motorcycle, and truck parts.
35,000 m² of exhibition space, featuring this year the 70th anniversary of the Renault Dauphine and the 80th anniversary of the Renault 4CV.
L’événement 34e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné
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