34ÈME FESTIVAL MUSIQUE À ST FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou

Le Pompidou

34ÈME FESTIVAL MUSIQUE À ST FLOUR DU POMPIDOU

Eglise de Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée le Trio Borsalino, le Duo Lyra, le Duo Arpegi et le Duo Nuances. Violon, alto, contrebasse, harpe, mandoline, guitare, violoncelle, piano ou encore accordéon feront résonner le lieu.

À l’été 2026, le Festival de Musique de Saint-Flour du Pompidou revient pour sa 34ᵉ édition, avec quatre rendez-vous musicaux proposés chaque mercredi à 18 h, du 29 juillet au 19 août.

Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée le Trio Borsalino, le Duo Lyra, le Duo Arpegi et le Duo Nuances. Violon, alto, contrebasse, harpe, mandoline, guitare, violoncelle, piano ou encore accordéon feront résonner le lieu au fil de concerts mêlant musique classique, influences poétiques, répertoires originaux et musiques de films.

Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.

PROGRAMME

Mercredi 29 juillet

Le Trio Borsalino (violon, alto, contrebasse) présente le programme “Une mémoire d’éléphant”, retraçant des fragments de vie de l’enfance à la vieillesse, à travers des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, De Falla, Bartok, accompagnées de projections d’images animées de Mathilde Fournier, créant un univers poétique et émouvant.

18 h > Entrée 15 €

Mercredi 5 août

Le Duo Lyra, composé de Manon Opavska (harpe) et Tony Coullet (mandoline) se distingue par une approche acoustique et classique, mêlant rigueur technique et créativité expressive. Leur répertoire associe compositions originales et influences variées, notamment françaises, arméniennes et classiques.

18 h > Entrée 15 €

Mercredi 12 août

Le Duo Arpegi , réunissant Nathalie Mengual (guitare) et François Ragot (violoncelle), fait dialoguer avec élégance deux instruments aux timbres complémentaires. Entre lyrisme et rythmes ensoleillés, ils revisitent des oeuvres majeures avec sensibilité et créativité, offrant un moment musical riche en émotions.

18 h > Entrée 15 €

Mercredi 19 août

Le Duo Nuances, composé de Clémence et Jérémie, unit piano et accordéon dans un dialogue musical sensible et raffiné. Leur complicité donne des interprétations émouvantes et nuancées. Ils nous proposent un programme composé de musique classique et de musiques de films, rendant hommage à Ennio Morricone et Nino Rota.

18 h > Entrée 15 €

INFO ET RESERVATIONS

06 44 86 56 80

saintflour.dupompidou@orange.fr .

Eglise de Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80 saintflour.dupompidou@orange.fr

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English :

In the privileged setting of the Pompidou church in Saint-Flour, this new edition invites the public to discover a sensitive and varied program: the Trio Borsalino, the Duo Lyra, the Duo Arpegi and the Duo Nuances. Violin, viola, double bass, harp, mandolin, guitar, cello, piano and accordion will make the place resonate.

L’événement 34ÈME FESTIVAL MUSIQUE À ST FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère